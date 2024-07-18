Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Temmuz 2024 22:28
Karışık kadro durumu

ben toplu kadroyla kadro aldım. bir hafta SONRA bir yılim dolacak sözleşmeli eş durumu tayinine başvurabilir miyim. es durumu tayinim kadroluya göre mi değerlendirilir yoksa sözleşmeliye göre mi

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