Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


18 Temmuz 2024 22:31
Üçüncü İl içi ve iller arası atama istiyoruz

3 . İl içi ve il dışı atama istiyoruz


asrınmücahidesi
Genel Müdür
18 Temmuz 2024 22:34

Bence ayda bir yapabilirler :))


Noluck
Aday Memur
19 Temmuz 2024 01:05

Hocam düzgün yer açmadıkça isterse ayda bir kez yapsın nafile. Şimdi il içinde çoğu yeri açmıcaklar mesela çünkü mazeret tayinlerine boşluk bırakmak için.


beyazdag06
Memur
19 Temmuz 2024 09:24
Ee mantıklı. Hepsini açsa mazaret ataması yapılacaklar ne yapsın?
Noluck, 11 saat önce

Hocam düzgün yer açmadıkça isterse ayda bir kez yapsın nafile. Şimdi il içinde çoğu yeri açmıcaklar mesela çünkü mazeret tayinlerine boşluk bırakmak için.

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