memurlar.net uygulaması pil canavarına döndü

bi girip haber okuyayım diyorum, foruma göz atayım diyorum ama haber okurken uygulama aşırı derecede kasıyor ve pil tükettiyor. zannedersin ki uygulama arka planda bitcoin madenciliği yapıyor ama foruma girince her şey normale dönüyor. var mı bu durumu yaşayan başka kullanıcı, yoksa benim telefona özgü bir durum mu bu?

bi girip haber okuyayım diyorum, foruma göz atayım diyorum ama haber okurken uygulama aşırı derecede kasıyor ve pil tükettiyor. zannedersin ki uygulama arka planda bitcoin madenciliği yapıyor ama foruma girince her şey normale dönüyor. var mı bu durumu yaşayan başka kullanıcı, yoksa benim telefona özgü bir durum mu bu?