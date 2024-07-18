Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Temmuz 2024 23:24
Kurum içi mülakat

Abilerim bir sorum olacak X daire başkanlığının mülakatına girip mülakatı kazandıktan sonra feragat etme hakkımız varmı?


memuraday-y
Şef
18 Temmuz 2024 23:29

Yani hangi unvandan hangi unvana hak kazanıp gitmekten vazgeçtiniz hocam soruda detay yok hiç bir şey anlaşılmıyor ?


ramazan3463
Aday Memur
18 Temmuz 2024 23:36

Kusura bakmayın polis memuruyum daha daire başkanlığının mülakatına girmedim olursa girdikten sonra kazanma durumunda feragat edebiliyormuyum

memuraday-y, 11 saat önce

Yani hangi unvandan hangi unvana hak kazanıp gitmekten vazgeçtiniz hocam soruda detay yok hiç bir şey anlaşılmıyor ?

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