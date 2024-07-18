Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


18 Temmuz 2024 23:24
4d li 4c li ye emir verebilir mi?

merhabalar üniversitede kadrolu temizlik personeliyim. 4d li çalışan kişi şef ünvanına sahip ve ben de 657 sayılı kanuna tabiyim. bu durumda bu şef tayin edilen kişi bana emir verme yetkisi var mı? benim şefim sayılır mı? hakkımda yazacağı tutanaklar veya şikayetler geçerli olur mu?

Çok Yazılan Konular

Hizmet Birleştirme İşlemiosym üzerinde üniversiteye alım Zabıta memuruKadro İlanı için İkinci Resmi Gazete Kararı hakkındaEngelli yakını geçici görevlendirmeBelediye ikramiye ödemesi

Sözlük

pes etmek yok 2 severek ayrılanlar 2 mutluluk 1 Dizilerdeki/filmlerdeki mobilyaların üzerine örtülen beyaz çarşa 2 televizyon 1 asmr 1 Sözlük'te caps lock tuşunun etkisizliği 1 Kötü insanlara iyi davranmak 5 Sık sık evdeki eşyaların yerini değiştirmek 1 toprak kokusu 2

Son Haberler

Polis hakkında 'görev sırasında facebook ile meşgul olduğu' iddiası ispatlanamadıÜsküdar Üniversitesi'ni seç, değişimin öncüsü sen ol!TBMM'de iki uluslararası anlaşmaya ilişkin kanun teklifi kabul edildi'Biden hafta sonu başkanlık yarışından çekilebilir' iddiasıTeklif TBMM'ye sunuldu: E-Ticaret Kanunu değişiyor

Editörün Seçimi

2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?Sağlığı etkileyen en temel faktör