Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Temmuz 2024 23:29
Nedir bu işçi düşmanlığı

Forumda bu sayfada geziyorum sürekli işçi memurun 2 3 katı maaş alıyor diyorlar. Bugün buna bir açıklık getireyim. Ya siz koca koca insanlarsınız kamuya girmişsiniz üniversite bitirmişsiniz insan biraz araştırır sorgulama yapar. Bende üniversite okudum ama her denilene inanmıyorum yav ne kadar çabuk galeyana geliyorsunuz. Ben TCDD işçisiyim bu ay bana yatan maaş 26 bin TL işyerinde servis ve yemek olduğu için bu ikisi yatmaz bana. Bu 26 bin TL bin içine bir tek %17 gmş diye bir tazminat var oda dahil 26 bin TL. İkramiyeler 225 saatten yılda 2 defa veriliyor 450 saat 97.5 4 tane tediye 390 saat yapar toplam 840 saat. Benim saatlik ücretim 148.19 çarpıp %15 SSK matrahını ve ortalama vergisini düşünce 85 bin kalıyor 12 ye böldük 7 bin eder. 7 bin TL yı maaşıma ekliyorum. 33 bin TL ediyor şuan en düşük memur 39 bin alıyor oda düz memur. Ben üniversite mezunu bir işçiyim kpss ve mülakatla girdim alnımın akıyla torpilsiz çok şükür. Şimdi bana söyleyin bakalım o memurun 2 3 katı fazla alan işçilerin kanıtını istiyorum öyle kuru sözle olmuyor bu işler ben atıyorum bordroyu ekliyorum siz de iddia ediyorsunuz ya işçi memurun 2 katı diye bana 80 bin TL lik bordro atın bakalım bekliyorum ?

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samsunlu91
Aday Memur
18 Temmuz 2024 23:44
yalan geçen sene kasım ayını atmış yada ekim yıllık matrahtan belli çakala bak

erman.
Aday Memur
19 Temmuz 2024 00:23

Al şunu toz ol burdan sensin o ağzını topla önce

https://hizliresim.com/8om2c2h

samsunlu91, 1 saat önce
yalan geçen sene kasım ayını atmış yada ekim yıllık matrahtan belli çakala bak
Toplam 2 mesaj

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