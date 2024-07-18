Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Temmuz 2024 23:38
raporuyken teşvik ve taban ödeme

merhabalar,geçirdiğim bir ameliyat nedeniyle yaklaşık 2 aydır heyet raporluyum.Bu süreçte haliyle teşvik ve taban ödeme alamadım ancak işe başladıktan sonra raporumun heyet raporlu olması nedeniyle personel işlerine başvuruyu başlatarak geçmişe dönük alabileceğimi öğrendim fakat kesin bilgi sahibi değilim.Bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olabilirse teşekkür ederim.

Çok Yazılan Konular

2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiPromosyon HassasiyetiPromosyon parası haram mı?Maaş farkım yatmayacakmışMemurlar.net değil Sanki Reklamlar.net.!!Memur Emeklisiin 14.000 TL Seyyanen Zammı Verilmeli.Derece Kademede işlemlerinde Emsale TakılmaKartal Belediyesi Memura her ay 15 bin lira Sosyal Denge Tazminatı +4 kez bayram ikramiyesi 5 er binMemur ve Memur Emeklisinden temmuzda geri alınan yüzde 15

Sözlük

Sözlük'te caps lock tuşunun etkisizliği 1 Sık sık evdeki eşyaların yerini değiştirmek 1 severek ayrılanlar 2 eden bulur 1 Dizilerdeki/filmlerdeki mobilyaların üzerine örtülen beyaz çarşa 2 televizyon 1 Kötü insanlara iyi davranmak 5 asmr 1 şu an çalan şarkı 3 organik hoşaf 1

Son Haberler

Polis hakkında 'görev sırasında facebook ile meşgul olduğu' iddiası ispatlanamadıÜsküdar Üniversitesi'ni seç, değişimin öncüsü sen ol!TBMM'de iki uluslararası anlaşmaya ilişkin kanun teklifi kabul edildi'Biden hafta sonu başkanlık yarışından çekilebilir' iddiasıTeklif TBMM'ye sunuldu: E-Ticaret Kanunu değişiyor

Editörün Seçimi

2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?Sağlığı etkileyen en temel faktör