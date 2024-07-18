Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Temmuz 2024 23:42
Bilen arkadaşlar yer ile ilgili bir sorum var

2004 meslek girişliyim askerliği meslekte 58 gün olarak yaptım bu yüzden 20 yılım Eylül 21 de doluyor. Çalışma hayatıma baktığımda ise 8955 prim günüm var yani 45 günüm kalmış ki bu da ağustos sonu yapıyor. Ben ne zaman dilekçe verebilirim polnet tarihine göre mi 9000 gün dolduğunda mı? Bir de hitap ta hatalı kayıtlar var diyor ( okul ve askerlik borçlanması yaptım ödemedim bundan diye düşünüyorum) bunu nasıl düzeltebilirim?


musty45
Aday Memur
18 Temmuz 2024 23:47

Eyt yazacaktım otomatik düzeltme yaptı düzeltemedim

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