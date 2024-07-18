Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Temmuz 2024 23:42
Emeklilik ile ilgili gün sorunu

2004 meslek girişliyim askerliği meslekte 58 gün olarak yaptım bu yüzden 20 yılım Eylül 21 de doluyor. Çalışma hayatıma baktığımda ise 8955 prim günüm var yani 45 günüm kalmış ki bu da ağustos sonu yapıyor. Ben ne zaman dilekçe verebilirim polnet tarihine göre mi 9000 gün dolduğunda mı? Bir de hitap ta hatalı kayıtlar var diyor ( okul ve askerlik borçlanması yaptım ödemedim bundan diye düşünüyorum) bunu nasıl düzeltebilirim?


musty45
Aday Memur
18 Temmuz 2024 23:47

Eyt yazacaktım otomatik düzeltme yaptı düzeltemedim

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Temmuz maaş farkları ne zaman yatar?Hamyo soruşturmasıBoşanma sonrası tayinEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler1 Temmuz'da resen ilişik kesmeİcralık polislerDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımı27 Aralık'ta açığa alınan memurlarCeza verme zaman aşımıCimer'e şikayet nedeniyle ifadeye çağrılma

Sözlük

facebookta eski sevgiliyi bulmak 1 mutluluk 1 mevzuya bir türlü gelemeyen insan 1 pes etmek yok 2 eden bulur 1 severek ayrılanlar 2 gitmek 1 el elin eşeğini türkü çağırarak arar. 1 asmr 2 Dizilerdeki/filmlerdeki mobilyaların üzerine örtülen beyaz çarşa 2

Son Haberler

KPSS Alan Bilgisi sınavları hafta sonu yapılacakDünya genelinde büyük arıza: Yazılım işlemleri durduDolar/TL 33,11 seviyesinden işlem görüyorBorsa güne yükselişle başladıKızıyla ilgili soru Mustafa Destici'yi kızdırdı: Canlı yayında gerginlik!

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?