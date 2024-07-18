Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Temmuz 2024 23:44
2024 Haziran tayini kabul oldu sonrası?

Komisyon kararı kabul olduktan sonra kura da kesin olarak tayin oluyor muyuz yoksa olmama ihtimali var mı ?


hemsirezeyyy
Aday Memur
18 Temmuz 2024 23:53

Tam bilgim yok ama bence henüz o belli değildir diye düşünüyorum bu tayin istemek için şartlara uyup uymadığımıza bakılıyordur ona göre red yiyoruzdur

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