Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Temmuz 2024 00:29
Müdürler kararnamesi belli olmuş
Değişiklikler var deniliyor lise yok varmı duyum arkadaşlar.

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