Kamuya Büyük Kaçgun

Arkadaşımdan aldığım duyum üzerine (sözleşmeli pozisyonu için kadro açan Isparta üniversitesine yüksek sayıda elden evrak teslim edilmesi) bir mevzuyu inceledim.Verilerine baktığımda 29 personel alınacak üniversite için 2081 kişi evrak teslimine Isparta ya gitmiş.4001 nitelik kodunda açılan 3 kişilik kadroya 1200 kişi evrak teslimi için Isparta ya gitmiş ki bu da insanların adeta büyük bir göç,tarihteki Büyük Kaçgun olayını hatırlatıyor.Onca kişi onca otobüs ücreti.Alım kısıtlanacak söylentisi büyük bir kargaşaya neden olmuş durumda.Bu tercihlerde de kadro yakanlar dahil birçok başvuru olacağı aşikar.Başvuru kişi başına 80 Tl den, bu tercih döneminin en yüksek kar dönemi olacağını öngörüyorum.60 puanla dahi tercih verenler mevcut.Giremeyeceğini bile bile başvuranlar.Mezunlar için durum gerçekten içler acısı.Eminim 1 kadro açılan 4001 e binlerce kişi başvuracak.Ve bunlardan maalesef sadece 1 i yerleşecek.Kalanının ödediği ücret yine boşa gidecek.Tabi kendi bölümlerinden atanmazlarsa.Ama tüm bunların yanında şu bir gerçek ki artık kimse özelde çalışmak istemiyor.