Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


19 Temmuz 2024 01:45
Cambly muadili uygulamalar

Cambly yerine kullanabilecek iyi bir İngilizce konuşma uygulaması arıyorum. Aklımda Konuşarak Öğren kursu var. Fiyatları ve yorumları oldukça iyi ve başarılı gözüküyor. Siz hangi uygulamayı tavsiye edersiniz?

Çok Yazılan Konular

Son heceden kelime bulma oyunuKelime OyunuSevimli kelime oyunları bu forumda paylaşılmış.GibisinAşırma olan kelime türetmece oyunuCocukken iğneden korkmayan arkadasim vardi..İçinden Geçeni SöyleSence üstteki üye nasıl biri?Son iki harften kelime türetmeSon iki harften kelime bulma oyunu

Sözlük

gitmek 1 otel olmayacak yerden duman çıkmaz 1 pes etmek yok 2 organik hoşaf 1 televizyon 1 Kötü insanlara iyi davranmak 5 severek ayrılanlar 2 eden bulur 1 maaş 1 oda kokusu 1

Son Haberler

Polis hakkında 'görev sırasında facebook ile meşgul olduğu' iddiası ispatlanamadıÜsküdar Üniversitesi'ni seç, değişimin öncüsü sen ol!TBMM'de iki uluslararası anlaşmaya ilişkin kanun teklifi kabul edildi'Biden hafta sonu başkanlık yarışından çekilebilir' iddiasıTeklif TBMM'ye sunuldu: E-Ticaret Kanunu değişiyor

Editörün Seçimi

2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?Sağlığı etkileyen en temel faktör