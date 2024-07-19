Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


19 Temmuz 2024 02:10
Bursa osmangazi bilenler

Hocalarım merhaba osmangazi gülbahce mahallesine atandım nasılsın bır yer uygun kira nerede bulabilirim memurun yaşayacağı yerlerden yardımcı olabilir misiniz? Ve bursa hakkında bilgi verir mısınız

Çok Yazılan Konular

ÖSYM sınav ücreti kpss İl emri Bitti!!Öğretmenlikten bıktımÖğretmenlik Meslek Kanunu'nun Görüşmeleri Ekim Ayına ErtelendiYeniden idarecilikYolluk en geç ne zaman yatar?Norm fazlası öğretmenlere bir çözüm buldumu meb.Öğretmenler Neden Birlik Olamıyor ?Sağlık meslek lisesiBanka Promosyonu

Sözlük

mutluluk 1 toprak kokusu 2 Dizilerdeki/filmlerdeki mobilyaların üzerine örtülen beyaz çarşa 2 oda kokusu 1 otel olmayacak yerden duman çıkmaz 1 Kötü insanlara iyi davranmak 5 televizyon 1 asmr 1 şu an çalan şarkı 3 eden bulur 1

Son Haberler

Polis hakkında 'görev sırasında facebook ile meşgul olduğu' iddiası ispatlanamadıÜsküdar Üniversitesi'ni seç, değişimin öncüsü sen ol!TBMM'de iki uluslararası anlaşmaya ilişkin kanun teklifi kabul edildi'Biden hafta sonu başkanlık yarışından çekilebilir' iddiasıTeklif TBMM'ye sunuldu: E-Ticaret Kanunu değişiyor

Editörün Seçimi

2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?Sağlığı etkileyen en temel faktör