Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Temmuz 2024 05:46
Polislik mi MSB de işçi mi?

Merhabalar iyi günler.

31.dönem pomemi asil kazandım.Fakat aynı süre zarfında MSB'nin işçi alımında da elektrikçi olarak asil çıktım.

Karar vermekte zorluk çekiyorum bu süreçte. Polis olmayı çok istedim şükür kazandım fakat MSB'nin şartları da cazip geliyor açıkcası.

Eğer varsa polis memuru abilerim ablalarım ya da kamuda işçi olarak çalışan arkadaşlar bu konuda bana tecrübelerine dayanarak bi yol gösterebilir mi acaba rica ediyorum?

Çünkü çok kararsız kaldım ve buna karar verebilmem için çok fazla da sürem kalmadı maalesef.

şimdiden çok teşekkür ediyorum ve iyi forumlar diliyorum.

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