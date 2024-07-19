Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Temmuz 2024 05:46
Polislik-Msb'de işçi hangisini tercih etmeliyim

Merhabalar iyi günler.

31.dönem pomemi asil kazandım.Fakat aynı süre zarfında MSB'nin işçi alımında da elektrikçi olarak asil çıktım.

Karar vermekte zorluk çekiyorum bu süreçte. Polis olmayı çok istedim şükür kazandım fakat MSB'nin şartları da cazip geliyor açıkcası.

Eğer varsa polis memuru abilerim ablalarım ya da kamuda işçi olarak çalışan arkadaşlar bu konuda bana tecrübelerine dayanarak bi yol gösterebilir mi acaba rica ediyorum?

Çünkü çok kararsız kaldım ve buna karar verebilmem için çok fazla da sürem kalmadı maalesef.

şimdiden çok teşekkür ediyorum ve iyi forumlar diliyorum.


reddblackk
Aday Memur
19 Temmuz 2024 07:11
hiç düşünmeden msb kardeşim

Proletariat
Daire Başkanı
19 Temmuz 2024 08:17
Son nokta MSB..

Nowadays
Memur
19 Temmuz 2024 10:00

mbs ye gidersen elektrikçi olarak her zaman iş yaparsın emekli olsan yi ne iş yaparsın polis olursan bütün amele işleri yaparsın üstüne de elektrikçisin diye o işleri yaparsın aldığan kuş kadar maaşlada yaşarsın

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Temmuz maaş farkları ne zaman yatar?Hamyo soruşturmasıBoşanma sonrası tayinEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler1 Temmuz'da resen ilişik kesmeİcralık polislerDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımı27 Aralık'ta açığa alınan memurlarCeza verme zaman aşımıCimer'e şikayet nedeniyle ifadeye çağrılma

Sözlük

facebookta eski sevgiliyi bulmak 1 gitmek 1 Sözlük'te caps lock tuşunun etkisizliği 1 oda kokusu 1 mevzuya bir türlü gelemeyen insan 1 severek ayrılanlar 2 Sık sık evdeki eşyaların yerini değiştirmek 1 KIZ İSTEME 1 el elin eşeğini türkü çağırarak arar. 1 mutluluk 1

Son Haberler

KPSS Alan Bilgisi sınavları hafta sonu yapılacakDünya genelinde büyük arıza: Yazılım işlemleri durduDolar/TL 33,11 seviyesinden işlem görüyorBorsa güne yükselişle başladıKızıyla ilgili soru Mustafa Destici'yi kızdırdı: Canlı yayında gerginlik!

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?