Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Temmuz 2024 07:21
Resen ilişik kesme olucak mı?
bu sene durdurmalar kabul olur mu. bazı arkadaşlar kesin olacak deyip ilişik kesip gittiler biz halen beklemedeyiz

Mertmer
Aday Memur
19 Temmuz 2024 08:13

.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Hamyo soruşturmasıBoşanma sonrası tayinEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerTemmuz maaş farkları ne zaman yatar?1 Temmuz'da resen ilişik kesmeDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıİcralık polisler27 Aralık'ta açığa alınan memurlarCeza verme zaman aşımıCimer'e şikayet nedeniyle ifadeye çağrılma

Sözlük

Sık sık evdeki eşyaların yerini değiştirmek 1 severek ayrılanlar 2 eden bulur 1 organik hoşaf 1 mutluluk 1 Dizilerdeki/filmlerdeki mobilyaların üzerine örtülen beyaz çarşa 2 asmr 1 şu an çalan şarkı 2 pes etmek yok 2 oda kokusu 1

Son Haberler

'18 Temmuz'da ülke genelinde 48 yangına OGM tarafından müdahale edildi'Toplu sözleşme ikramiyesi memurlara yeniden verilecekİstanbul merkezli 6 ilde suç örgütü operasyonu: 46 tutuklamaOdun toplamak için gittiği ormanda cansız bedeni bulundu600 bin hayalet eve ek emlak vergisi geliyor

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?