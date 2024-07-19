Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


19 Temmuz 2024 07:43
Son Dakika...Toplu Sözleşme İkramiyesi yaklaşık 645 TL tekrar verilecek.

Şu an Meclise gelen vergi reformu paketinin içine bu teklif eklenmiş. 707 ek gösterge rakamının aylık maaş katsayısı ile çarpımı sonucunda yaklaşık 645 TL aylık ödeme tekrar yapılacak.Umarım 4 ay geriye dönükte yapılır...


Özgürlükzamanı
Memur
19 Temmuz 2024 07:45

Anayasa Mahkemesi?nin kararıyla iptal edilen 345 TL toplu sözleşme ikramiyesi memurlara yeniden verilecek. Plan Bütçe Komisyonu?nda verilen önerge kabul edildi.

Edip ÜZEN

Not: İptal edilen 345 TL Şu an yaklaşık 645 TL oldu...


Özgürlükzamanı
Memur
19 Temmuz 2024 07:58

https://x.com/edipuzen/status/1814154080043823226?t=EgyXUCYQH05g5zDTX11rCg&s=19

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