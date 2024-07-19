Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


19 Temmuz 2024 07:43
Toplu Sözleşme İkramiyesi yaklaşık 645 TL tekrar verilecek.

Şu an Meclise gelen vergi reformu paketinin içine bu teklif eklenmiş. 707 ek gösterge rakamının aylık maaş katsayısı ile çarpımı sonucunda yaklaşık 645 TL aylık ödeme tekrar yapılacak.Umarım 4 ay geriye dönükte yapılır...


Özgürlükzamanı
Memur
19 Temmuz 2024 07:45

Anayasa Mahkemesi?nin kararıyla iptal edilen 345 TL toplu sözleşme ikramiyesi memurlara yeniden verilecek. Plan Bütçe Komisyonu?nda verilen önerge kabul edildi.

Edip ÜZEN

Not: İptal edilen 345 TL Şu an yaklaşık 645 TL oldu...


Özgürlükzamanı
Memur
19 Temmuz 2024 07:58

https://x.com/edipuzen/status/1814154080043823226?t=EgyXUCYQH05g5zDTX11rCg&s=19


mobedan
Daire Başkanı
19 Temmuz 2024 08:55

Teklifte yine yüzde 1 şartı var. Eşitlik ilkesine aykırı. Tekrar iptal edilir.


baha3454
Şef
19 Temmuz 2024 08:59
malumsene maaş zamları konusunda sürekli laf söyleyip ama üyelikten vazgeçemeyip sözleşmeli zammından vazgeçemeyen paragozlere selam olsun

2ven
Şef
19 Temmuz 2024 09:05

Özel sektörde çalışanlar kendi sendika aidatını kendisi ödüyor, devlette neden halk cebinden bizim sendika paramızı ödüyor?


lpdeniz
Memur
19 Temmuz 2024 09:16
aynen katılıyorum
2ven, 3 saat önce

Özel sektörde çalışanlar kendi sendika aidatını kendisi ödüyor, devlette neden halk cebinden bizim sendika paramızı ödüyor?


ilyasoglu61
Aday Memur
19 Temmuz 2024 09:39

İptal edilen tutar aynıydı (707*0,907796 = 641,81 TL)

Özgürlükzamanı, 5 saat önce

Anayasa Mahkemesi?nin kararıyla iptal edilen 345 TL toplu sözleşme ikramiyesi memurlara yeniden verilecek. Plan Bütçe Komisyonu?nda verilen önerge kabul edildi.

Edip ÜZEN

Not: İptal edilen 345 TL Şu an yaklaşık 645 TL oldu...


derdnz
Aday Memur
19 Temmuz 2024 10:29

Devletin alacağı olsaydı geriye dönük ödenmeyen ayları faiziyle geri alırdı memura ödenecek olduğu için geriye dönük ödeme yapılacağını sanmıyorum


teacher123
Aday Memur
19 Temmuz 2024 10:56

Yalnız 642 denmiş yanlış 350 bir şey yansiyacak

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