Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


19 Temmuz 2024 07:47
Bilgisayar sertifikası
Milli eğitim Bakanlığı Halk eğitim onaylı 2008 yılında aldığım bilgisayar sertifikası neden Geçersiz sayılıyor sertifikamı kaybettim tekrar çıkartmak için halk eğitim e gittiğimde Geçersiz dediler sistem değişti Geçersiz yeniden almanız gerekli dediler kazanılmış hak nasıl Geçersiz oluyor? bilgisi olan varsa yazsın lütfen

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