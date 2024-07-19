Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


19 Temmuz 2024 08:47
Sağlık lisansiyeri olup ilave 1 derece aldım

Sağlık lisansiyeri olduğum için ilave 1 derece aldım ama geriye dönük maaş farkı vermediler bu konuda bilgisi olan varmidir

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