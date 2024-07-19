Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


19 Temmuz 2024 09:11
Memurun sendika aidatını neden millet ödüyor?

Yeni karar ile %1 ve üzerinde üyesi olan sendika üyelerine 645tl ödenecek

bu rakam güncel sendikaların üye sayılarıyla çarpıldığında yılda 16.491.184.560 tl yapıyor.

tasarruf zamanı deniliyor ama sendika ağalarına milletin cebinden 16 milyar lira aktarılıyor.

vallahi cehenneme inanan insan bundan razı olmaz. bu milletin çocuğunun rızkından ayırdığı vergiler böyle çarçur edilemez.


lpdeniz
Memur
19 Temmuz 2024 09:13
çok doğru söylemişsin kardeşim. Neden devlet bizim sendika ucretimizi ödüyor. Hizmeti biz alıyoruz ödemeyi devlet yapiyor

2ven
Şef
19 Temmuz 2024 09:45

özel sektörde herkes kendi sendika ücretini kendi ödüyor. o yüzden sendikaları düzgün çalışmak zorunda. zam pazarlığında cephede savaşır gibi mücadele ediyorlar.

bizimkilerin parasını millet ödediği için sendikacılık yapmıyorlar birde bu var.

herkes cebinden ödese verdiği paranın hakkını sorar. memurada giren çıkan bir para yok, aidatının hakkını sormuyor. cebinden ödesin bakayım çalışmayan sendikada durur mu?

lpdeniz, 1 saat önce
çok doğru söylemişsin kardeşim. Neden devlet bizim sendika ucretimizi ödüyor. Hizmeti biz alıyoruz ödemeyi devlet yapiyor

arda011
Memur
19 Temmuz 2024 09:47

Amaç sendikaları kendi kontrolüne almak olabilir mi?


arda011
Memur
19 Temmuz 2024 09:48

Memuru sevdiklerinden değil.


arda011
Memur
19 Temmuz 2024 09:51

Bence de sendika aidatını memur ödemeli. Siyasi partilerin hiçbirine de hazine desteği verilmemelidir.

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