Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


19 Temmuz 2024 09:16
Jandarma Asb. Karaciğer Büyümesi (hepatomegali)

Merhabalar jandarma asb. rapor için tüm doktordan geçtim hepsi sağlam yazdı fakat genel cerrah sağlam yazıp gastroenterolojiye gönderdi.Gastroenterolojiye gittim oda kan istedi verdim sonuçları güzel çıktı,KCFT normal yani fonksiyon testi fln da normal yazdı fakat karaciğer boyutu 16 cm olduğu için hepatomegali yazdı yani karaciğer büyümesi tanısını koydu.(45a12) diye bi madde yazdı ve sırf bu yüzden heyette olamaz kararı aldım.Şimdi itiraz ettim ve Ankara Bilkent şehir Hastanesi'ne gideceğim.Burda benim anlamadığım sağlıklı bir insanın karaciğeri zaten 15-16 cm imiş bana ne diye karaciğer büyümesi tanısını girdi ki.Üstelik hiçbir hastalığım da yok karaciğer büyümesine bağlı olacak.

Cevaplarsanız sevinirim teşekkürler.&#128591;&#127996;


baha3454
Şef
19 Temmuz 2024 09:38
karaciğer büyümesi meslekte olduğunda bile atamaya esas rapor oluyor yani girmen biraz zor
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sınıf değişikliği süreciAşırı Borçlanma Gerekçesiyle Garnizon Dışı Harekat Bölgesine GörevlendirmeJandarma sözleşme yenilemeJandarma Asb. Karaciğer Büyümesi (hepatomegali)Jandarma Subay eşi Eş durumu

Sözlük

facebookta eski sevgiliyi bulmak 1 mutluluk 1 mevzuya bir türlü gelemeyen insan 1 pes etmek yok 2 eden bulur 1 severek ayrılanlar 2 gitmek 1 el elin eşeğini türkü çağırarak arar. 1 asmr 2 Dizilerdeki/filmlerdeki mobilyaların üzerine örtülen beyaz çarşa 2

Son Haberler

KPSS Alan Bilgisi sınavları hafta sonu yapılacakDünya genelinde büyük arıza: Yazılım işlemleri durduDolar/TL 33,11 seviyesinden işlem görüyorBorsa güne yükselişle başladıKızıyla ilgili soru Mustafa Destici'yi kızdırdı: Canlı yayında gerginlik!

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?