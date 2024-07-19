Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Temmuz 2024 09:40
Toplu sözleşme ücreti muamması

toplu sözleşme ücreti komisyondan geçmiş 642 tl verileceği söyleniyor aylık mı üç aylık mı ?


galafan
Aday Memur
19 Temmuz 2024 09:46

yine %1 şartlı geçirmişler


satac123
Şube Müdürü
19 Temmuz 2024 09:49

Aylık 642 TL ama 200-250 TL arası bir kesintisi de olacak.


sphinx80
Aday Memur
19 Temmuz 2024 09:49
o sendika aidatı herhalde
satac123, 45 dk. önce

Aylık 642 TL ama 200-250 TL arası bir kesintisi de olacak.


satac123
Şube Müdürü
19 Temmuz 2024 09:52

Evet ikramiye aylık 642, aidat aylık 200-250 arası.

sphinx80, 45 dk. önce
o sendika aidatı herhalde

sphinx80
Aday Memur
19 Temmuz 2024 09:56
bakalım hayırlısı ne zaman resmi gazetede yayınlanır acaba

Kartal -Yuvası
Aday Memur
19 Temmuz 2024 10:06
Geçmişe dönük ödeme ile alakalı bir izahat var mıdır geçen metinde ?

C.Z.c.z
Şef
19 Temmuz 2024 10:16

Yüzde barajı olacak mı onu goremedin. Benim sendikam yüzde 2 den küçük


sphinx80
Aday Memur
19 Temmuz 2024 10:18
geriye dönük vermiyorlar malesef

redsabbath
Şef
19 Temmuz 2024 10:32

% lik dilim kesinlikle olmamalı. Aslında böyle bir ücrette olmamalı dünyada eşi benzeri muhtemelen yoktur, işveren lütfen benim karşımda örgütlenin alın örgütlenmeniz içinde para veriyorum desin. Şaka gibi..

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