Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Temmuz 2024 10:21
Polis olmadan önce psikiatiye muayene olduğum için...

7 yıllık polisim dün ilişiğim kesildi çok üzgünüm sebep olarak polis olmadan önce psikiatriye muayene olmuş olmam gösterildi ne yapabilirim fikrinizi ihtiyacım var....


Albatros3319
Aday Memur
19 Temmuz 2024 10:31
öncelikle geçmiş olsun bununla ilgili emsal kararlar varmı bir araştır istersen .
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