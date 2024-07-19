Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Temmuz 2024 10:21
Polis olmadan önce psikiyatri muayenesi

7 yıllık polisim dün ilişiğim kesildi çok üzgünüm sebep olarak polis olmadan önce psikiatriye muayene olmuş olmam gösterildi ne yapabilirim fikrinizi ihtiyacım var....


Albatros3319
Aday Memur
19 Temmuz 2024 10:31
öncelikle geçmiş olsun bununla ilgili emsal kararlar varmı bir araştır istersen .

ganyotcu11
Aday Memur
19 Temmuz 2024 10:35
Bunu nasıl anladılar

Tglcnn
19 Temmuz 2024 10:39

Sağ olun

Albatros3319, 4 saat önce
öncelikle geçmiş olsun bununla ilgili emsal kararlar varmı bir araştır istersen .

kosovaliii
Şube Müdürü
19 Temmuz 2024 10:39

Polis olmadan önce kaç yıl önce psikiyatrı kaydın vardı.


Tglcnn
19 Temmuz 2024 10:44

Mesleğe girerken böyle bir sorunum yoktu daha sora kendimi kötü hissettim durumu belirttim sonuç


Tglcnn
19 Temmuz 2024 10:46

Girmeden önce son iki yıl icinde muayene gözüküyor

kosovaliii, 4 saat önce

Polis olmadan önce kaç yıl önce psikiyatrı kaydın vardı.


kosovaliii
Şube Müdürü
19 Temmuz 2024 10:53

Geçmiş olsun kardeşim. Tüm branşlarda mesleğe girerken psikiyatri de ise son iki yıl muayene tanısına bakılıyor. Mesleğe girerkende imza atıyoruz belirtilen sağlık sorunum yoktur beyanımın aykırılığı hakkında ilişiğim kesilir tarzında bir evrak. Polis olmadan önce ki tanı ile şuan ki tanı aynı mı. Birde onlar mı fark etti sen kendin mi beyan ettin o önemli. Yani psikiyatriden rapor aldın


Tglcnn
19 Temmuz 2024 10:57

Eyvallah kardeşim ben kendim iyi hissetmediğim doğrultusunda bilgi verdim hastane süreci başladı meslek öncesi iyiydim birkaç defa doktora gittim ama bunun psikolojik bir sorun olduğunu doktorlar söylemedi sınav stresi kaygı olduğunu söylediler

kosovaliii, 3 saat önce

Geçmiş olsun kardeşim. Tüm branşlarda mesleğe girerken psikiyatri de ise son iki yıl muayene tanısına bakılıyor. Mesleğe girerkende imza atıyoruz belirtilen sağlık sorunum yoktur beyanımın aykırılığı hakkında ilişiğim kesilir tarzında bir evrak. Polis olmadan önce ki tanı ile şuan ki tanı aynı mı. Birde onlar mı fark etti sen kendin mi beyan ettin o önemli. Yani psikiyatriden rapor aldın


Tglcnn
19 Temmuz 2024 10:59

Onlar değil ben kendim belirttim ne yapabilirim diye birkaç yıl hastane süreci oldu sonunda ilişik kesildi

Tglcnn, 3 saat önce

Eyvallah kardeşim ben kendim iyi hissetmediğim doğrultusunda bilgi verdim hastane süreci başladı meslek öncesi iyiydim birkaç defa doktora gittim ama bunun psikolojik bir sorun olduğunu doktorlar söylemedi sınav stresi kaygı olduğunu söylediler


kosovaliii
Şube Müdürü
19 Temmuz 2024 11:06

Tanıyı öğrenmeye çalış. Muhtemelen e devlette sadece psikiyatrik muayene tanısı yazıyor. Mahkemeye vereceksin meslek öncesi hastalık şuan ki hastalık tanısı farklı ise mesleğe girerken iyidim diyeceksin


Tglcnn
19 Temmuz 2024 11:14

Ben okula girerken bunun bir rahatsızlık olduğunun farkında değildim mesleğin 3. yılında başladı sıkıntım okula girerken detaylı bir sağlık taraması yapıyorlar doktor sistemden herşeyi görmüyor mu bana neden sağlam yazdı kafam çok karışık ve bozuk şu an

kosovaliii, 3 saat önce

Tanıyı öğrenmeye çalış. Muhtemelen e devlette sadece psikiyatrik muayene tanısı yazıyor. Mahkemeye vereceksin meslek öncesi hastalık şuan ki hastalık tanısı farklı ise mesleğe girerken iyidim diyeceksin


Tglcnn
19 Temmuz 2024 11:28

Kardeşim ben iyi hissetmediğimi beyan ettim bildirdim ya bunun bir artisi olur mu onlari kandırmak gibi bir niyetim olsa bunu devam ettirirdim okula girerken durumu belirtmedi diyorlar ya benim öyle bir durumum yoktu uyku problemi sınavlara hazırlık süreci yüzünden psikiatriye gitmiştim ama bir sorun var demedi doktor iyi hissediyordum okul sürecinde eğitimlerde

Tglcnn, 3 saat önce

Ben okula girerken bunun bir rahatsızlık olduğunun farkında değildim mesleğin 3. yılında başladı sıkıntım okula girerken detaylı bir sağlık taraması yapıyorlar doktor sistemden herşeyi görmüyor mu bana neden sağlam yazdı kafam çok karışık ve bozuk şu an


kosovaliii
Şube Müdürü
19 Temmuz 2024 11:39

Şimdi şöyle düşün meslekten önce x rahatsızlığın var . Diyor ki mesleğe girerken sağlam olacaksın. Sağlam raporunu aldın. Yıllar sonra sen yine x hastalığım var dersen emniyet diyor ki dur orda sen bana sağlamım dedin şimdi yan çiziyorsun. O yüzden meslek öncesi tanı ile şuan ki tanı farklı ise mahkemeden döner tanı aynı ise süreç zor


Policeofficerr
Aday Memur
19 Temmuz 2024 11:39

Geçmiş olsun 98-b den ilişkin kesilmiştir

Memuriyete girme şartları taşımadığı sonradan anlaşılan personelin ilişiği kesilir bununlar ilgili kararlar var özeldende yazabilirsin yazabilirsin yardımcı olurum


kosovaliii
Şube Müdürü
19 Temmuz 2024 11:44

Kardeşim burdan paylaşabilir misin bizde öğrensek süreç nasıl işliyor

Policeofficerr, 3 saat önce

Geçmiş olsun 98-b den ilişkin kesilmiştir

Memuriyete girme şartları taşımadığı sonradan anlaşılan personelin ilişiği kesilir bununlar ilgili kararlar var özeldende yazabilirsin yazabilirsin yardımcı olurum


Tglcnn
19 Temmuz 2024 12:01

Çok teşekkür ederim kardeşim.

Özelden de yazdım,bilgin dahilinde emsal teşkil edecektir karar vesaire varsa atarsan çok memnun olurum

Policeofficerr, 3 saat önce

Geçmiş olsun 98-b den ilişkin kesilmiştir

Memuriyete girme şartları taşımadığı sonradan anlaşılan personelin ilişiği kesilir bununlar ilgili kararlar var özeldende yazabilirsin yazabilirsin yardımcı olurum

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