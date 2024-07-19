KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


19 Temmuz 2024 10:41
Pomem göz muayenesi

Bugün göz derecelerimi ölçtürdüm ve sol göz miyop+astigmat 2,25 aynı şekilde sağ da 2,25. Direkt elenir miyim yoksa önemli olan doktorun okuttuğu harfler mi oluyor?

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