Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Temmuz 2024 10:44
Unvan Değişikliği Sınavı İçin Eğitim Hk.

Merhaba, kurumumda unvan değişikliği sınavı yapılacak bu sınav için eğitim yapılıyor mu yoksa kendi imkanlarımızla mı çalışmamız gerekiyor?


CyborgiSo
Aday Memur
19 Temmuz 2024 11:20

Eğitimi aldığınız diplomadan önce okulunuzda almıştınız. Sınavdan önce sınava hazırlık eğitimi gibi bir şey yok. MEB için bu şekilde diğer kurumları bilemem. Genellikle eğitim düzenleyen kurum sendikalar oluyor veya sizin için kitaplar basılıyor.


haribu
Aday Memur
19 Temmuz 2024 11:54

Cevabınız için teşekkür ederim. Anayasa ve yönetmeliklerden de soruluyor Youtube'da bazı kurumların eğitimlerine rastladım ama benim kurumuma yönelik değildi.

CyborgiSo, 1 saat önce

Eğitimi aldığınız diplomadan önce okulunuzda almıştınız. Sınavdan önce sınava hazırlık eğitimi gibi bir şey yok. MEB için bu şekilde diğer kurumları bilemem. Genellikle eğitim düzenleyen kurum sendikalar oluyor veya sizin için kitaplar basılıyor.

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