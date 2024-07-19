KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


19 Temmuz 2024 11:02
KPSS 2024 VS KPSS 2022

Bilindiği üzere kpss uzmanı adlı sitede bölüm bölüm sınav sonrası net istatistikleri giriliyor. İstatistikleri girenlerse özellikle 90+ puan hedefleyen kimseler. En çok puan ortalaması olan bazı bölümlerin ve en çok istatistik girilen bazı bölümlerin iki sınav arasındaki karşılaştırmasını yapıyorum. Bu farklılıklar puanlar konusunda açıklayıcı olabilir.

2022 2024

HUKUK : 88,5 NET - 84,5 NET DEĞİŞİM: -4 NET

BESLENME VE DİYETETİK: 92,1 NET - 81,7 NET DEĞİŞİM: -10,4 NET

FİZİK TEDAVİ : 84,8 NET - 81,4 NET DEĞİŞİM: -3,4 NET

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ: 89,3 NET - 83,5 NET DEĞİŞİM: -5,8 NET

MİMARLIK : 87,9 NET - 83,7 NET DEĞİŞİM: -4,2 NET

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ: 84,3 NET - 79,2 NET DEĞİŞİM: -4,1 NET

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ: 82 NET - 70,6 NET DEĞİŞİM: -11,4 NET

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ: 90,2 NET - 81,9 NET DEĞİŞİM: -8,3 NET

HEMŞİRELİK: 62,6 NET - 56,9 NET DEĞİŞİM: -5,7 NET

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ: 59 NET - 56,3 NET DEĞİŞİM: -2,7 NET

İLAHİYAT: 56 NET - 51,3 NET DEĞİŞİM: -4,7 NET

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ: 51,1 NET - 47,6 NET DEĞİŞİM: -3,5 NET

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ: 53,6 NET - 50,4 NET DEĞİŞİM: -3,2 NET


iyotake
Aday Memur
19 Temmuz 2024 11:15

Ayrıca tüm bölümlerin ortalaması alındığında 2020 ve 2022 64 NET 2024 İSE 61 NET olarak görülüyor.


Tunahan Öztürk
Aday Memur
19 Temmuz 2024 11:17

Link bırakma şansınız var mı ? Yasaksa özelden yollayabilir misiniz ? Merak ettim.

iyotake, 1 saat önce

Ayrıca tüm bölümlerin ortalaması alındığında 2020 ve 2022 64 NET 2024 İSE 61 NET olarak görülüyor.


iyotake
Aday Memur
19 Temmuz 2024 11:38

Yasak mı değil mi bilmiyorum o yüzden özelden attım. Şİmdi 2020 ve 2022 kpss resmi verilerine baktığımda ortalama netlerin 39,3 ve 38,9 olduğunu görüyorum sitedeki de 64,6-64,2 şeklindeydi. Aradaki fark bire bir aynı. Burdan bakılırsa 3-4 net yani 1.5-2 puanlık bir oynama öngörülebilir.

Tunahan Öztürk, 1 saat önce

Link bırakma şansınız var mı ? Yasaksa özelden yollayabilir misiniz ? Merak ettim.


ROCKYBALBOA7777
Aday Memur
19 Temmuz 2024 12:21

2022'deki verilere ulaşamadım. Siz nerden ulaştınız acaba? Özel mesaj yoluyla atabilir misiniz?

Toplam 4 mesaj

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