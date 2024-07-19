Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Temmuz 2024 11:02
Kadro derecesi

maaş derecem 1 temmuz itibariyle 4/1. 3 numaralı kadro talep ettiğimde maaş derecesinin 3 olması halinde 3 numaralı kadronun verilebileceği söyleniyor. mevzuatta böyle bir durum var mı. iki derece beraber mi ilerler bilgisi olan varsa sevinirim. teşekkürler (Adalet Bakanlığı çalışanıyım)


CyborgiSo
Aday Memur
19 Temmuz 2024 11:27

Tasarruf genelgesinden sonra böyle 3-2-1. derecelere atamalarda yönetici kadrolarına geçiş yapmanızı bekliyorlar aksi takdirde aldığınız cevabı veriyorlar. Misal ben Bilgisayar işletmeni 5. kadro derecesindeyken il içi tayinle 3. kadro derecesini talep ettiğimde tasarruf tedbirleri nedeniyle tercihim geçersiz kılındı... Bende il içi tayininden sonra şefliğe yükseldim şimdi 5. kadro derecesinden 3. kadro derecesine yükseldim.


barteleneo
Aday Memur
19 Temmuz 2024 11:46
çok teşekkürler
CyborgiSo, 1 saat önce

Tasarruf genelgesinden sonra böyle 3-2-1. derecelere atamalarda yönetici kadrolarına geçiş yapmanızı bekliyorlar aksi takdirde aldığınız cevabı veriyorlar. Misal ben Bilgisayar işletmeni 5. kadro derecesindeyken il içi tayinle 3. kadro derecesini talep ettiğimde tasarruf tedbirleri nedeniyle tercihim geçersiz kılındı... Bende il içi tayininden sonra şefliğe yükseldim şimdi 5. kadro derecesinden 3. kadro derecesine yükseldim.

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