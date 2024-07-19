Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Temmuz 2024 11:18
Kamu işçisi 4-d maaşı ?

Arkadaşlar bir çok farklı bilgi dolaşıyor internette, gerçekten tek tek yazıp belirtecek olan varsa sevinirim

Talerondan kadroya geçen örneğin bir güvenlik görevlisinin maaşı ikramiyesi ne kadar

Çok merak ediyorum çünkü herkes başka bir ley söylüyor


Bozkurtbakışlı
Şef
19 Temmuz 2024 11:24
Lütfen tediyeli, ikramiyeli, yollu, yemekli, bayram paralı maaşlarını yazsınlar.

erman.
Aday Memur
19 Temmuz 2024 12:11

Bunun için net birşey söylemek güç çünkü bütün kurumlar aynı maaşı vermiyor işçide. Bizim kurumda 28 alırsın başka kurumda 44 45 alırsın bu net birşey değil. Bu arada ikramiyesiz bu maaşlar

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