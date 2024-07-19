Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


19 Temmuz 2024 11:21
Memur- İdari dava-Atama

merhabalar. memur atama işlelerinde idari yargı alanında uzman bir avukat üstadım varsa özelden rica etsem yazabilir mi çok önemli


muallimmm4638
Aday Memur
19 Temmuz 2024 12:21
memur avukatı nicli bi arkadaş var burda ilgili. sana numarasını atıyorum

muallimmm4638
Aday Memur
19 Temmuz 2024 12:23
özelden bana yazsana özelin açık değil senin
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