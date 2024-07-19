KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


19 Temmuz 2024 11:27
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Hk.
Bu bölümden sadece TCDD ataması mı oluyor ? Ticaret Bakanlığı ataması oluyor mu ? Oluyorsa atanma durumları ve puanları nedir ? *Gümrük müdürlügünde calışmak istiyorum *Uygulamalı Bilimler Fakültesi mezunuyum Lütfen yardım edin.

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