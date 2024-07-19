Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Hk.

Bu bölümden sadece TCDD ataması mı oluyor ? Ticaret Bakanlığı ataması oluyor mu ? Oluyorsa atanma durumları ve puanları nedir ? *Gümrük müdürlügünde calışmak istiyorum *Uygulamalı Bilimler Fakültesi mezunuyum Lütfen yardım edin.

Bu bölümden sadece TCDD ataması mı oluyor ? Ticaret Bakanlığı ataması oluyor mu ? Oluyorsa atanma durumları ve puanları nedir ? *Gümrük müdürlügünde calışmak istiyorum *Uygulamalı Bilimler Fakültesi mezunuyum Lütfen yardım edin.