Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Temmuz 2024 11:33
TAYİNDEN DOLAYI MAAŞ
Tayin olup başlama yaptık. Maaş ne zaman yatar acaba. Ödemeler iyice sıkıştı

Cimbomlu1
Şef
19 Temmuz 2024 11:58
bu dediğin ilden ile ilçeden ilçeye değişiyor. başladığın yerin matematik bilir ne zaman yatacağını burdan kimse net cevap veremez

Gebeskaplumbagaa
Aday Memur
19 Temmuz 2024 11:59
tahmini olarak ne zaman yatar. ay sonunu bulur mu
Cimbomlu1, 35 dk. önce
bu dediğin ilden ile ilçeden ilçeye değişiyor. başladığın yerin matematik bilir ne zaman yatacağını burdan kimse net cevap veremez

Cimbomlu1
Şef
19 Temmuz 2024 12:09
mutemede sor burdan verilen bilgiyle hareket etme. adam belki izindedir diğer ay başına bile kalabilir.
Gebeskaplumbagaa, 34 dk. önce
tahmini olarak ne zaman yatar. ay sonunu bulur mu
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