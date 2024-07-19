Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Temmuz 2024 11:42
Herhangi bir gerekçesiz Rütbe terfisi olumsuz gelip dava açmayı düşünenler

Herhangi bir gerekçesiz Rütbe terfisi olumsuz gelip dava açmayı düşünenler


Memuravukatı
Şef
19 Temmuz 2024 12:32

Dava açmakta fayda olduğunu düşünüyorum Bir emsal karar bırakayım;

Bu durumda; Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulunun ................................sayılı kararında yüksek değerlendirme kurulunun değerlendirme ve karar usulü yönünden davacıdan sonra terfi eden daha kıdemsiz personel içerisinde, başarı ve üstün başarı belgesi bulunmayan ya da daha az bulunan, performans değerlendirme notu ortalaması, son performans notu davacıdan düşük olan ve hakkında verilmiş disiplin cezası bulunan personellerin terfi ettirildiği ve davalı idare tarafından, davacının, yukarıda verilen mevzuatta belirtilen liyakat koşullarını sağlamadığı tevsik edecek nitelik ve yeterlilikte her hangi bir somut bilgi ve belgeyi de dava dosyasına sunmadığı görüldüğünden, bu haliyle uyuşmazlık konusu olayda davalı idare tarafından, liyakat değerlendirmesinde dikkate alınması gereken ölçütlerin, davacı yönünden eşit, objektif ve istikrarlı şekilde uygulanmadığı sonucuna varıldığından, dava konusu işlemde, davacıya ilişkin kısım yönünden hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.

Diğer taraftan, hukuka aykırı olan dava konusu işlem nedeniyle davacının yoksun kaldığı özlük haklarının iadesi ve parasal haklarının dava açma tarihi olan 13.06.2023 tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte davacıya ödenmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin davacıya ilişkin kısımının iptaline, davacının özlük ve parasal hak isteminin kabulü ile dava konusu işlem nedeniyle davacının yoksun kaldığı özlük haklarının iadesine ve parasal haklarının dava tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte davacıya ödenmesine,'

Ve benzeri pek çok farklı olaylara ilişkin kararlar mevcut

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