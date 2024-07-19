Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


19 Temmuz 2024 11:58
Sendika Aidatı ile ÖMK Gündemden Düşürülmeye Çalışılıyor

ÖMK hakkında hala bir gelişme yok maalesef. Sendika aidatlarının geri ödemesi ile günden değiştirilip öğretmenlerin buna odaklanması böylelikle uzmanlık, başöğretmenlik sürecinin geri planda kalması sağlanıyor. Lütfen artık görmezden gelmeyelim yılı dolmayanlar kendine güvenmesin bu sene verilmezse zaten seneye verilecek sürem doluyor demeyin çünkü tamamen kaldırılabilir. Keza uzman olanlarda başöğretmenliği emekliliğe yakın almak istiyor herhâlde. Bir kez olsun birlik olsak ta birbirimize destek olup ses getirsek. Ben aldım gerisi beni ilgilendirmiyor demesek.

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