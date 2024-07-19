KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


19 Temmuz 2024 12:08
Memura tasarruf evliye mevduatı

Yeni evlilere 2 yıl sonra ödenmek üzere 150 bin TL faizsiz kredi imkanı sağlamışlar.Bundan 11 bin çift faydalanmış.Bizlere,ulkeye ne gibi faydalari var.Bi yandan da kamu personel servislerinin kaldırılması ve tasarruf gündemde.Kamuda çalışanlar,hükümete büyük bağla siyasetini sürdürenler zevk almaya baksın.Bu daha iyi günleri.

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