Rütbe terfi, mevzuat ve dava

3201 sayılı Emniyet Teşkilat

Kanunu'nun "Terfi ve atama" başlıklı 55. maddesinde;

"...Her amir rütbesinde

bulunması gereken toplam kadro sayısı, emniyet hizmetleri sınıfına ait toplam

kadro sayısına göre, aşağıda hizalarında yer alan oranlara karşılık gelen

sayıyı geçemez. Hesaplamalarda küsurat dikkate alınmaz. (Ek cümle:6/12/2019-7196/3

md.) Kadro sayılarını aşmamak kaydıyla, her amir rütbesinde bulunması gereken

toplam personel sayısı, hizmet ihtiyacına göre her yıl Yüksek Değerlendirme

Kurulu tarafından tespit edilir.

Rütbelere terfi ettirilecek

personelin kurullarda görüşülmesi kıdem sırasına göre, rütbelere terfiler ise

liyakate göre yapılır.

Kıdem sırasının tespitinde,

bulunulan rütbeye terfi tarihi esas alınır. Aynı tarihte terfi edenlerden

performans değerlendirme puanı yüksek olanlar, performans değerlendirme

puanlarının eşitliği hâlinde bulunduğu rütbede aldığı başarı ve üstün başarı

belgesi fazla olanlar, başarı ve üstün başarı belgesinin sayıca eşitliği

hâlinde ise sicil numarası daha küçük olanlar diğerlerine göre kıdemli

sayılırlar.

...

Kurullarda personelin rütbe

terfiinin görüşülebilmesi için;

a) Bulunulan rütbelerdeki en

az bekleme sürelerinin tamamlanması,

b) Bekleme süresi içindeki yıl

sayısı kadar iyi veya çok iyi performans değerlendirme puanının alınması,

c) (Değişik:6/12/2019-7196/3

md.) Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi için yönetmeliğe uygun

olarak yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı olunması,

d) (Değişik:6/12/2019-7196/3

md.) Polis Akademisi Başkanlığınca Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine

terfi için düzenlenecek yöneticilik eğitiminde başarılı olunması şarttır. (Ek

cümle:6/12/2019-7196/3 md.) Bu fıkranın (c) bendinde belirtilen sınava, her

personel en fazla beş defa katılabilir. İkinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde

en az bekleme süresini tamamlayanlar, terfien Birinci Sınıf Emniyet Müdürü

rütbesinde ikinci meslek derecesi karşılığı görev unvanlarına

atanabilirler." hükmüne yer verilmiştir.

10/05/2015 tarih ve 29351 sayılı Resmi

Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli

Rütbe Terfileri ve Değerlendirilme Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına

İlişkin Yönetmeliği'nin; "Tanımlar" başlıklı 4. maddesinde;

kıdem, personelin bir rütbeye terfi tarihinden itibaren bulunduğu rütbede geçen

hizmet süresi, liyakat ise; personelin bir üst rütbedeki görevlerinin

gereklerini yerine getirebilme niteliği olarak tanımlanmış, 8. maddesinde; "Polis

amirlerinden üst rütbelere terfi ettirilecek olanların kurullarda

görüşülebilmesi kıdem sırasına göre, rütbelere terfiler ise 12 nci maddede

belirtilen şartları taşımak kaydıyla liyakate göre yapılır." kuralına, "Merkez ve Yüksek Değerlendirme

Kurullarının değerlendirme ve karar usulü" başlıklı 20. maddesinde de; "(1) Merkez ve Yüksek

Değerlendirme Kurulları, terfi edecek personel hakkında;

a) Bulunduğu rütbedeki

performans değerlendirme, başarı ve üstün başarı belgesi bilgilerini,

b) Mesleki bilgi, beceri ve

davranışları ile geçmiş hizmetlerini,

c) Bulunduğu rütbede, affa

uğramış veya ertelemeye dair hüküm verilmiş olsa bile, adli mercilerce verilen

cezalarını,

ç) Bulunduğu rütbede, affa

uğramış olsa bile, verilen disiplin cezalarını,

d) Hakkında devam etmekte olan

soruşturma ve kovuşturma bilgilerini,

e) Bu Yönetmelikte belirtilen

Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi için yapılan sınavlar sonucunda

elde ettiği başarı durumlarını dikkate alarak belirleyecekleri liyakat

koşullarına göre değerlendirerek, edinecekleri kanaate göre oy çokluğu ile karar

verirler.

(2) Birinci fıkranın (b) bendi

kapsamındaki mesleki bilgi, beceri ve davranışları bakımından personel hakkında

yapılacak değerlendirmede; bu Yönetmeliğin ek 1 inci maddesinde belirtilen usul

ve esaslar çerçevesinde düzenlenecek Birim Değerlendirme Komisyonu Görüş Formu

dikkate alınır.

(3) Hizmet ihtiyacı sebebiyle

her amir rütbesinde bulunması gereken toplam personel sayısına göre yapılan

liyakat değerlendirmesi sonucunda, ilgili personelin durumuna göre ?Terfi

Eder.?, ?Soruşturma Sonucuna Göre Terfi Eder.?, ?Performans Puanına Göre Terfi

Eder.?, ?Terfi Etmez.? veya ?Kadrosuzluktan Terfi Etmez.? kararları verilir.

(4) Birinci fıkranın (d) bendi

kapsamında yapılacak değerlendirmede; soruşturma açılmasına neden olan ihbar

veya şikayetlerin personeli mağdur etmek amacıyla yapıldığı yönünde Kurul

üyelerinde kanaat oluşması halinde, yapılan soruşturma ve kovuşturmalar dikkate

alınmaz. Ancak liyakatli olduğu değerlendirilmekle birlikte soruşturma ve

kovuşturma sonucunun beklenilmesi uygun görülen personel hakkında ?Soruşturma

Sonucuna Göre Terfi Eder.? kararı verilebilir.

(5) Son performans puanı kurul

tarihi itibarıyla doldurulmamış olmakla birlikte, liyakatli olduğu

değerlendirilen personel hakkında ?Performans Puanına Göre Terfi Eder.? kararı

verilir.

(6) Kurul üyeleri veya

raportör, Kurulda kendileri ile ilgili görüşme olması halinde, görüşme

süresince toplantıya ve oylamaya katılamaz. Üyenin ayrılması, toplantının

devamına ve karar alınmasına engel teşkil etmez." hükmüne yer

verilmiştir.

3201 sayılı Kanun'un 6638 sayılı

Kanun ile değişik 55. maddesi ile Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe

Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin

Yönetmelik hükümleri dikkate alındığında; rütbelere terfi ettirilecek personelin

kurullarda görüşülmesinin kıdem sırasına göre, rütbelere terfilerin ise

liyakate göre yapılacağı anlaşılmaktadır.

Buna göre, rütbelere terfi ettirilecek

personelden; liyakatli olduğu değerlendirilen personel hakkında kadronun

bulunması halinde "terfi eder" kararı, kadro bulunmaması halinde ise

"kadrosuzluk nedeniyle terfi etmez" kararı verilmesi, bir üst rütbeye

terfi etmek için liyakat yönünden yeterli görülmeyen personel hakkında ?terfi

etmez? kararı verilmesi; personelin liyakat koşullarına göre

değerlendirilmelerinde ise, bulunduğu rütbedeki performans değerlendirme

notunun, başarı ve üstün başarı belgesi bilgilerinin, mesleki bilgi, beceri ve

davranışları ile geçmiş hizmetlerinin, bulunduğu rütbede, affa uğramış olsa

bile, adli mercilerce verilen cezalarının, verilen disiplin cezalarının,

hakkında devam etmekte olan soruşturma ve kovuşturma bilgilerinin ve Yönetmelikte

belirtilen sınavlar sonucunda elde ettiği başarı durumlarının bir bütün halinde

dikkate alınması gerekmektedir.

İdarenin, ilgili personelin bir

üst rütbeye terfi ettirilmesi konusunda takdir yetkisi bulunduğu açık ise de bu

yetkinin, yukarıda belirtilen kurallar dahilinde kullanılması sırasında eşit,

objektif ve istikrarlı bir uygulamanın sağlanması, hukuk devleti ilkesinin

gereğidir.

Buna göre, terfi incelemesine

tabi tutulan personelin yer aldığı liste incelendiğinde; liyakatı belirleyen

tüm ölçütlerin (bulunduğu rütbedeki sicil veya performans değerlendirme

notunun, başarı ve üstün başarı belgesi bilgilerinin, mesleki bilgi, beceri ve

davranışları ile geçmiş hizmetlerinin, bulunduğu rütbede, affa uğramış olsa

bile, adli mercilerce verilen cezaları ile disiplin cezalarının, hakkında devam

etmekte olan soruşturma ve kovuşturma bilgilerinin ve Yönetmelikte belirtilen

sınavlar sonucunda elde ettiği başarı durumlarının) birlikte değerlendirilmesi

sonucunda, listede yer almasına rağmen terfi ettirilmeyen davacıya göre, açıkça

olumsuz yönde bir farkı bulunduğu anlaşılan bir veya birden fazla personelin

rütbe terfii yapılırken, davacı hakkında liyakat nedeniyle terfi etmez kararı

verilmesi, eşit, objektif ve istikrarlı bir uygulama olarak kabul

edilemeyecektir.

Öte yandan, liyakat yönünden

davacıya eşit veya çok yakın durumda olan personelin terfi ettirilmesine

rağmen, dava açacak kişinin terfi ettirilmemesinin hukuki nedenlerinin ortaya

konulması gerekmektedir.