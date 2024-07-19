Rütbe terfi, mevzuat ve dava

3201 sayılı Emniyet Teşkilat
Kanunu'nun
başlıklı 55. maddesinde; "Terfi ve atama"
"...Her amir rütbesinde
bulunması gereken toplam kadro sayısı, emniyet hizmetleri sınıfına ait toplam
kadro sayısına göre, aşağıda hizalarında yer alan oranlara karşılık gelen
sayıyı geçemez. Hesaplamalarda küsurat dikkate alınmaz. (Ek cümle:6/12/2019-7196/3
md.) Kadro sayılarını aşmamak kaydıyla, her amir rütbesinde bulunması gereken
toplam personel sayısı, hizmet ihtiyacına göre her yıl Yüksek Değerlendirme
Kurulu tarafından tespit edilir.
Rütbelere terfi ettirilecek
personelin kurullarda görüşülmesi kıdem sırasına göre, rütbelere terfiler ise
liyakate göre yapılır.
Kıdem sırasının tespitinde,
bulunulan rütbeye terfi tarihi esas alınır. Aynı tarihte terfi edenlerden
performans değerlendirme puanı yüksek olanlar, performans değerlendirme
puanlarının eşitliği hâlinde bulunduğu rütbede aldığı başarı ve üstün başarı
belgesi fazla olanlar, başarı ve üstün başarı belgesinin sayıca eşitliği
hâlinde ise sicil numarası daha küçük olanlar diğerlerine göre kıdemli
sayılırlar.
...
Kurullarda personelin rütbe
terfiinin görüşülebilmesi için;
a) Bulunulan rütbelerdeki en
az bekleme sürelerinin tamamlanması,
b) Bekleme süresi içindeki yıl
sayısı kadar iyi veya çok iyi performans değerlendirme puanının alınması,
c) (Değişik:6/12/2019-7196/3
md.) Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi için yönetmeliğe uygun
olarak yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı olunması,
d) (Değişik:6/12/2019-7196/3
md.) Polis Akademisi Başkanlığınca Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine
terfi için düzenlenecek yöneticilik eğitiminde başarılı olunması şarttır. (Ek
cümle:6/12/2019-7196/3 md.) Bu fıkranın (c) bendinde belirtilen sınava, her
personel en fazla beş defa katılabilir. İkinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde
en az bekleme süresini tamamlayanlar, terfien Birinci Sınıf Emniyet Müdürü
rütbesinde ikinci meslek derecesi karşılığı görev unvanlarına
atanabilirler." hükmüne yer verilmiştir.
10/05/2015 tarih ve 29351 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli
Rütbe Terfileri ve Değerlendirilme Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına
İlişkin Yönetmeliği'nin;
"Tanımlar" başlıklı 4. maddesinde;
kıdem, personelin bir rütbeye terfi tarihinden itibaren bulunduğu rütbede geçen
hizmet süresi, liyakat ise; personelin bir üst rütbedeki görevlerinin
gereklerini yerine getirebilme niteliği olarak tanımlanmış, 8. maddesinde; "Polis
amirlerinden üst rütbelere terfi ettirilecek olanların kurullarda
görüşülebilmesi kıdem sırasına göre, rütbelere terfiler ise 12 nci maddede
belirtilen şartları taşımak kaydıyla liyakate göre yapılır." kuralına, "Merkez ve Yüksek Değerlendirme
Kurullarının değerlendirme ve karar usulü" başlıklı 20. maddesinde de; "(1) Merkez ve Yüksek
Değerlendirme Kurulları, terfi edecek personel hakkında;
a) Bulunduğu rütbedeki
performans değerlendirme, başarı ve üstün başarı belgesi bilgilerini,
b) Mesleki bilgi, beceri ve
davranışları ile geçmiş hizmetlerini,
c) Bulunduğu rütbede, affa
uğramış veya ertelemeye dair hüküm verilmiş olsa bile, adli mercilerce verilen
cezalarını,
ç) Bulunduğu rütbede, affa
uğramış olsa bile, verilen disiplin cezalarını,
d) Hakkında devam etmekte olan
soruşturma ve kovuşturma bilgilerini,
e) Bu Yönetmelikte belirtilen
Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi için yapılan sınavlar sonucunda
elde ettiği başarı durumlarını dikkate alarak belirleyecekleri liyakat
koşullarına göre değerlendirerek, edinecekleri kanaate göre oy çokluğu ile karar
verirler.
(2) Birinci fıkranın (b) bendi
kapsamındaki mesleki bilgi, beceri ve davranışları bakımından personel hakkında
yapılacak değerlendirmede; bu Yönetmeliğin ek 1 inci maddesinde belirtilen usul
ve esaslar çerçevesinde düzenlenecek Birim Değerlendirme Komisyonu Görüş Formu
dikkate alınır.
(3) Hizmet ihtiyacı sebebiyle
her amir rütbesinde bulunması gereken toplam personel sayısına göre yapılan
liyakat değerlendirmesi sonucunda, ilgili personelin durumuna göre ?Terfi
Eder.?, ?Soruşturma Sonucuna Göre Terfi Eder.?, ?Performans Puanına Göre Terfi
Eder.?, ?Terfi Etmez.? veya ?Kadrosuzluktan Terfi Etmez.? kararları verilir.
(4) Birinci fıkranın (d) bendi
kapsamında yapılacak değerlendirmede; soruşturma açılmasına neden olan ihbar
veya şikayetlerin personeli mağdur etmek amacıyla yapıldığı yönünde Kurul
üyelerinde kanaat oluşması halinde, yapılan soruşturma ve kovuşturmalar dikkate
alınmaz. Ancak liyakatli olduğu değerlendirilmekle birlikte soruşturma ve
kovuşturma sonucunun beklenilmesi uygun görülen personel hakkında ?Soruşturma
Sonucuna Göre Terfi Eder.? kararı verilebilir.
(5) Son performans puanı kurul
tarihi itibarıyla doldurulmamış olmakla birlikte, liyakatli olduğu
değerlendirilen personel hakkında ?Performans Puanına Göre Terfi Eder.? kararı
verilir.
(6) Kurul üyeleri veya
raportör, Kurulda kendileri ile ilgili görüşme olması halinde, görüşme
süresince toplantıya ve oylamaya katılamaz. Üyenin ayrılması, toplantının
devamına ve karar alınmasına engel teşkil etmez." hükmüne yer
verilmiştir.
3201 sayılı Kanun'un 6638 sayılı
Kanun ile değişik 55. maddesi ile Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe
Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin
Yönetmelik hükümleri dikkate alındığında; rütbelere terfi ettirilecek personelin
kurullarda görüşülmesinin kıdem sırasına göre, rütbelere terfilerin ise
liyakate göre yapılacağı anlaşılmaktadır.
Buna göre, rütbelere terfi ettirilecek
personelden; liyakatli olduğu değerlendirilen personel hakkında kadronun
bulunması halinde "terfi eder" kararı, kadro bulunmaması halinde ise
"kadrosuzluk nedeniyle terfi etmez" kararı verilmesi, bir üst rütbeye
terfi etmek için liyakat yönünden yeterli görülmeyen personel hakkında ?terfi
etmez? kararı verilmesi; personelin liyakat koşullarına göre
değerlendirilmelerinde ise, bulunduğu rütbedeki performans değerlendirme
notunun, başarı ve üstün başarı belgesi bilgilerinin, mesleki bilgi, beceri ve
davranışları ile geçmiş hizmetlerinin, bulunduğu rütbede, affa uğramış olsa
bile, adli mercilerce verilen cezalarının, verilen disiplin cezalarının,
hakkında devam etmekte olan soruşturma ve kovuşturma bilgilerinin ve Yönetmelikte
belirtilen sınavlar sonucunda elde ettiği başarı durumlarının bir bütün halinde
dikkate alınması gerekmektedir.
İdarenin, ilgili personelin bir
üst rütbeye terfi ettirilmesi konusunda takdir yetkisi bulunduğu açık ise de bu
yetkinin, yukarıda belirtilen kurallar dahilinde kullanılması sırasında eşit,
objektif ve istikrarlı bir uygulamanın sağlanması, hukuk devleti ilkesinin
gereğidir.
Buna göre, terfi incelemesine
tabi tutulan personelin yer aldığı liste incelendiğinde; liyakatı belirleyen
tüm ölçütlerin (bulunduğu rütbedeki sicil veya performans değerlendirme
notunun, başarı ve üstün başarı belgesi bilgilerinin, mesleki bilgi, beceri ve
davranışları ile geçmiş hizmetlerinin, bulunduğu rütbede, affa uğramış olsa
bile, adli mercilerce verilen cezaları ile disiplin cezalarının, hakkında devam
etmekte olan soruşturma ve kovuşturma bilgilerinin ve Yönetmelikte belirtilen
sınavlar sonucunda elde ettiği başarı durumlarının) birlikte değerlendirilmesi
sonucunda, listede yer almasına rağmen terfi ettirilmeyen davacıya göre, açıkça
olumsuz yönde bir farkı bulunduğu anlaşılan bir veya birden fazla personelin
rütbe terfii yapılırken, davacı hakkında liyakat nedeniyle terfi etmez kararı
verilmesi, eşit, objektif ve istikrarlı bir uygulama olarak kabul
edilemeyecektir.
Öte yandan, liyakat yönünden
davacıya eşit veya çok yakın durumda olan personelin terfi ettirilmesine
rağmen, dava açacak kişinin terfi ettirilmemesinin hukuki nedenlerinin ortaya
konulması gerekmektedir.
3201 sayılı Emniyet Teşkilat
Kanunu'nun
başlıklı 55. maddesinde; "Terfi ve atama"
"...Her amir rütbesinde
bulunması gereken toplam kadro sayısı, emniyet hizmetleri sınıfına ait toplam
kadro sayısına göre, aşağıda hizalarında yer alan oranlara karşılık gelen
sayıyı geçemez. Hesaplamalarda küsurat dikkate alınmaz. (Ek cümle:6/12/2019-7196/3
md.) Kadro sayılarını aşmamak kaydıyla, her amir rütbesinde bulunması gereken
toplam personel sayısı, hizmet ihtiyacına göre her yıl Yüksek Değerlendirme
Kurulu tarafından tespit edilir.
Rütbelere terfi ettirilecek
personelin kurullarda görüşülmesi kıdem sırasına göre, rütbelere terfiler ise
liyakate göre yapılır.
Kıdem sırasının tespitinde,
bulunulan rütbeye terfi tarihi esas alınır. Aynı tarihte terfi edenlerden
performans değerlendirme puanı yüksek olanlar, performans değerlendirme
puanlarının eşitliği hâlinde bulunduğu rütbede aldığı başarı ve üstün başarı
belgesi fazla olanlar, başarı ve üstün başarı belgesinin sayıca eşitliği
hâlinde ise sicil numarası daha küçük olanlar diğerlerine göre kıdemli
sayılırlar.
...
Kurullarda personelin rütbe
terfiinin görüşülebilmesi için;
a) Bulunulan rütbelerdeki en
az bekleme sürelerinin tamamlanması,
b) Bekleme süresi içindeki yıl
sayısı kadar iyi veya çok iyi performans değerlendirme puanının alınması,
c) (Değişik:6/12/2019-7196/3
md.) Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi için yönetmeliğe uygun
olarak yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı olunması,
d) (Değişik:6/12/2019-7196/3
md.) Polis Akademisi Başkanlığınca Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine
terfi için düzenlenecek yöneticilik eğitiminde başarılı olunması şarttır. (Ek
cümle:6/12/2019-7196/3 md.) Bu fıkranın (c) bendinde belirtilen sınava, her
personel en fazla beş defa katılabilir. İkinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde
en az bekleme süresini tamamlayanlar, terfien Birinci Sınıf Emniyet Müdürü
rütbesinde ikinci meslek derecesi karşılığı görev unvanlarına
atanabilirler." hükmüne yer verilmiştir.
10/05/2015 tarih ve 29351 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli
Rütbe Terfileri ve Değerlendirilme Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına
İlişkin Yönetmeliği'nin;
"Tanımlar" başlıklı 4. maddesinde;
kıdem, personelin bir rütbeye terfi tarihinden itibaren bulunduğu rütbede geçen
hizmet süresi, liyakat ise; personelin bir üst rütbedeki görevlerinin
gereklerini yerine getirebilme niteliği olarak tanımlanmış, 8. maddesinde; "Polis
amirlerinden üst rütbelere terfi ettirilecek olanların kurullarda
görüşülebilmesi kıdem sırasına göre, rütbelere terfiler ise 12 nci maddede
belirtilen şartları taşımak kaydıyla liyakate göre yapılır." kuralına, "Merkez ve Yüksek Değerlendirme
Kurullarının değerlendirme ve karar usulü" başlıklı 20. maddesinde de; "(1) Merkez ve Yüksek
Değerlendirme Kurulları, terfi edecek personel hakkında;
a) Bulunduğu rütbedeki
performans değerlendirme, başarı ve üstün başarı belgesi bilgilerini,
b) Mesleki bilgi, beceri ve
davranışları ile geçmiş hizmetlerini,
c) Bulunduğu rütbede, affa
uğramış veya ertelemeye dair hüküm verilmiş olsa bile, adli mercilerce verilen
cezalarını,
ç) Bulunduğu rütbede, affa
uğramış olsa bile, verilen disiplin cezalarını,
d) Hakkında devam etmekte olan
soruşturma ve kovuşturma bilgilerini,
e) Bu Yönetmelikte belirtilen
Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi için yapılan sınavlar sonucunda
elde ettiği başarı durumlarını dikkate alarak belirleyecekleri liyakat
koşullarına göre değerlendirerek, edinecekleri kanaate göre oy çokluğu ile karar
verirler.
(2) Birinci fıkranın (b) bendi
kapsamındaki mesleki bilgi, beceri ve davranışları bakımından personel hakkında
yapılacak değerlendirmede; bu Yönetmeliğin ek 1 inci maddesinde belirtilen usul
ve esaslar çerçevesinde düzenlenecek Birim Değerlendirme Komisyonu Görüş Formu
dikkate alınır.
(3) Hizmet ihtiyacı sebebiyle
her amir rütbesinde bulunması gereken toplam personel sayısına göre yapılan
liyakat değerlendirmesi sonucunda, ilgili personelin durumuna göre ?Terfi
Eder.?, ?Soruşturma Sonucuna Göre Terfi Eder.?, ?Performans Puanına Göre Terfi
Eder.?, ?Terfi Etmez.? veya ?Kadrosuzluktan Terfi Etmez.? kararları verilir.
(4) Birinci fıkranın (d) bendi
kapsamında yapılacak değerlendirmede; soruşturma açılmasına neden olan ihbar
veya şikayetlerin personeli mağdur etmek amacıyla yapıldığı yönünde Kurul
üyelerinde kanaat oluşması halinde, yapılan soruşturma ve kovuşturmalar dikkate
alınmaz. Ancak liyakatli olduğu değerlendirilmekle birlikte soruşturma ve
kovuşturma sonucunun beklenilmesi uygun görülen personel hakkında ?Soruşturma
Sonucuna Göre Terfi Eder.? kararı verilebilir.
(5) Son performans puanı kurul
tarihi itibarıyla doldurulmamış olmakla birlikte, liyakatli olduğu
değerlendirilen personel hakkında ?Performans Puanına Göre Terfi Eder.? kararı
verilir.
(6) Kurul üyeleri veya
raportör, Kurulda kendileri ile ilgili görüşme olması halinde, görüşme
süresince toplantıya ve oylamaya katılamaz. Üyenin ayrılması, toplantının
devamına ve karar alınmasına engel teşkil etmez." hükmüne yer
verilmiştir.
3201 sayılı Kanun'un 6638 sayılı
Kanun ile değişik 55. maddesi ile Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe
Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin
Yönetmelik hükümleri dikkate alındığında; rütbelere terfi ettirilecek personelin
kurullarda görüşülmesinin kıdem sırasına göre, rütbelere terfilerin ise
liyakate göre yapılacağı anlaşılmaktadır.
Buna göre, rütbelere terfi ettirilecek
personelden; liyakatli olduğu değerlendirilen personel hakkında kadronun
bulunması halinde "terfi eder" kararı, kadro bulunmaması halinde ise
"kadrosuzluk nedeniyle terfi etmez" kararı verilmesi, bir üst rütbeye
terfi etmek için liyakat yönünden yeterli görülmeyen personel hakkında ?terfi
etmez? kararı verilmesi; personelin liyakat koşullarına göre
değerlendirilmelerinde ise, bulunduğu rütbedeki performans değerlendirme
notunun, başarı ve üstün başarı belgesi bilgilerinin, mesleki bilgi, beceri ve
davranışları ile geçmiş hizmetlerinin, bulunduğu rütbede, affa uğramış olsa
bile, adli mercilerce verilen cezalarının, verilen disiplin cezalarının,
hakkında devam etmekte olan soruşturma ve kovuşturma bilgilerinin ve Yönetmelikte
belirtilen sınavlar sonucunda elde ettiği başarı durumlarının bir bütün halinde
dikkate alınması gerekmektedir.
İdarenin, ilgili personelin bir
üst rütbeye terfi ettirilmesi konusunda takdir yetkisi bulunduğu açık ise de bu
yetkinin, yukarıda belirtilen kurallar dahilinde kullanılması sırasında eşit,
objektif ve istikrarlı bir uygulamanın sağlanması, hukuk devleti ilkesinin
gereğidir.
Buna göre, terfi incelemesine
tabi tutulan personelin yer aldığı liste incelendiğinde; liyakatı belirleyen
tüm ölçütlerin (bulunduğu rütbedeki sicil veya performans değerlendirme
notunun, başarı ve üstün başarı belgesi bilgilerinin, mesleki bilgi, beceri ve
davranışları ile geçmiş hizmetlerinin, bulunduğu rütbede, affa uğramış olsa
bile, adli mercilerce verilen cezaları ile disiplin cezalarının, hakkında devam
etmekte olan soruşturma ve kovuşturma bilgilerinin ve Yönetmelikte belirtilen
sınavlar sonucunda elde ettiği başarı durumlarının) birlikte değerlendirilmesi
sonucunda, listede yer almasına rağmen terfi ettirilmeyen davacıya göre, açıkça
olumsuz yönde bir farkı bulunduğu anlaşılan bir veya birden fazla personelin
rütbe terfii yapılırken, davacı hakkında liyakat nedeniyle terfi etmez kararı
verilmesi, eşit, objektif ve istikrarlı bir uygulama olarak kabul
edilemeyecektir.
Öte yandan, liyakat yönünden
davacıya eşit veya çok yakın durumda olan personelin terfi ettirilmesine
rağmen, dava açacak kişinin terfi ettirilmemesinin hukuki nedenlerinin ortaya
konulması gerekmektedir.