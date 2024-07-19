Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


19 Temmuz 2024 13:28
becayiş yapmak istiyorum
selamünaleyküm arkadaşlar ben 4B sözleşmeli koruma ve güvenlik olarak Samsun'da çalışıyorum sivas'la değişmek isteyen arkadaş olursa bana ulaşsın

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