KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


19 Temmuz 2024 13:29
Merkezi atama 2024/1

merhaba, puanım 80,63 bölümüm geçen alımda tercih vermedim 80,13 ile kapattı güncel sıralamam da 50 oldu . Bu alımda 8 kişi alınacak atanır mıyım sizce ?


mhtmr
Aday Memur
19 Temmuz 2024 13:35

hangi bölüm


Kerem06061
Memur
19 Temmuz 2024 14:08

Sanmıyorum.O kapattı dediğiniz yüklü bir alım ise öyle olmuştur. 8 kişilik alımda yüksek puandan düşük puana doğru gidiş yavaş olduğu için o kadar fark etmiyor. Ama en yüksek kaç puanla başvuran vardı o da önemli. Çünkü o kişi bunda da basvuracak

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