mazerete bağlı nakil

selamünaleyküm annemin %90 engelli raporu var ve benimle yaşıyordu şimdi ben annemin raporuyla nakil işlemi yapabilir miyim bir de abim de annemgille aynı memlekette ikamet ediyor bu sıkıntı çıkarır mı

selamünaleyküm annemin %90 engelli raporu var ve benimle yaşıyordu şimdi ben annemin raporuyla nakil işlemi yapabilir miyim bir de abim de annemgille aynı memlekette ikamet ediyor bu sıkıntı çıkarır mı