Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


19 Temmuz 2024 13:34
mazerete bağlı nakil
selamünaleyküm annemin %90 engelli raporu var ve benimle yaşıyordu şimdi ben annemin raporuyla nakil işlemi yapabilir miyim bir de abim de annemgille aynı memlekette ikamet ediyor bu sıkıntı çıkarır mı

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