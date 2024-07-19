Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


19 Temmuz 2024 13:38
Farklı kurumdaki sözleşmeli personeller yer değiştirebilir mi

arkadaşlar kolay gelsin ben diyanette çalışıyorum 4B sözleşmede güvenlik olarak gençlik Spor da 4B sözleşmeli güvenlik ile yer değiştirebilir miyim


E.Kayı Han
Editor
19 Temmuz 2024 14:13

hayır

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