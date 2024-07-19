KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


19 Temmuz 2024 13:47
KPSS 2024 1.si

115 net ile ben olacağımı düşünüyorum. Boğazlar sorusu iptal olursa 116.25 net yapıyor.

Evet, tavsiyelerinizi bekliyorum sizce ne yapmalıyım?


kerem900
Aday Memur
19 Temmuz 2024 13:49
Hayırlı olsun,Bölüm nedir?

krekium
Aday Memur
19 Temmuz 2024 13:56

Ne tavsiyesi istiyorsun anlamadim :D


ahmet44mlty
Şef
19 Temmuz 2024 14:04

başarılar Allahın yardımı iledir.allah seni azimli,gayretli yaptı.


ROCKYBALBOA7777
Aday Memur
19 Temmuz 2024 14:05

2022'de bile 1. olunacak neti yapıp gelip burda tavsiye istemek absürt olmuş.Bence diz tercih yapmamalısınız, kurumlar sizi tercih etmeli. Yine de güveniyorum size, umarım sınav günü sonucunun kanıtlı bir şekilde bu başlıkta paylaşınız, beraber kutlarız bu başarıyı.


issizinsaatci34
Aday Memur
19 Temmuz 2024 14:18

Kimse de anlamamış. Soru iptal olursa neti 115.25 olur (:

Toplam 5 mesaj

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