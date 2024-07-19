Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


19 Temmuz 2024 14:05
İl içi ve il dışı atamada 3 yıl şartı kaldırılsın

İl içi ve il dışı atamada 3 yıl şartı kaldırılsın


ashil13
Genel Müdür
19 Temmuz 2024 14:12

tamam. hemen kaldıralım

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