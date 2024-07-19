Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


19 Temmuz 2024 14:05
Yıllık izni ne zamana kadar kullanmalıyım

Mayısta yıllık izin hakkımı kazandım ben 20 günlük izni ocağa kadar mı kullanmalıyım yoksa Mayıs'a kadar mı kullanmalıyım

Çok Yazılan Konular

Muvafakat reddi beyanıBursa osmangazi bilenler

Sözlük

asmr 2 fahrettin koca 1 şu an çalan şarkı 1 supporters 1 Kötü insanlara iyi davranmak 3 toprak kokusu 2 Sözlük'te caps lock tuşunun etkisizliği 1 kredi kartı ekstresi 1 televizyon 1 Sık sık evdeki eşyaların yerini değiştirmek 3

Son Haberler

Yazılım kaynaklı sorun ATM'leri de etkiledi; vatandaşlar para çekemediYeni vergiler devlete ne getirecek?Belediye başkanlarının ek gostergelerine ilişkin detaylarBorsa günün ilk yarısında gerilediKalp krizi geçiren Şanlıurfa Emniyet Müdür Yardımcısı Baran vefat etti

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?