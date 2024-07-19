KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


19 Temmuz 2024 14:13
Türkiye'nin uç noktaları sorusu da hatalı
Kuzey: Kırklareli'nin Kofçaz ilçesi Ahlatlı köyünün 2,3 km. kuzeyindeki Bulgaristan sınırı (42°06'19"K, 27°14'27"D) Güney: Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki terk edilmiş Topraktutan köyünün 1 km güney-güneydoğusundaki Suriye sınırı (35°48'25"K,36°09'14"D) Doğu: Iğdır ili Aralık ilçesindeki Dilucu Sınır Kapısı'nın 1,2 km. doğusunda, Azerbaycan (Nahcivan) sınırını oluşturan Aras Nehri (39°39'12"K, 44°49'05"D) Batı: Çanakkale şehrine bağlı Gökçeada'nın batısındaki İnce Burun (40°07'29"K, 25°39'55"D

bnmadmv
Aday Memur
19 Temmuz 2024 14:14
hadi burdan yak, 20 soru oldu neredeyse
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