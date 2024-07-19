Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


19 Temmuz 2024 14:16
Belediye Tayin hakkında
belediyedeki memurlara tayin hakkı verilmesi için cimere yazan varmı veya böyle bir çalışma var mı

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