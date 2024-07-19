Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


19 Temmuz 2024 14:19
Devlet Memuruna Küfür

İyi Günler arkadaşlar

Memur olarak çalışıyorum telefonda bir kadın şahsıma şerefsiz o....ç p.ç vs. hakaretler savurdu nereye şikayet edebilirim?Yasal süreç nedir?


Memuravukatı
Şef
19 Temmuz 2024 14:23

savcılığa gidip suç duyurusunda bulunabilirsiniz.


Haramiler
Aday Memur
19 Temmuz 2024 14:24

telefon kayıtlarını bulamayız diyor kurumdakiler

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