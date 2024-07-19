Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


19 Temmuz 2024 14:24
Emeklilik yaşını yükselecekler!

Emekli maaşlarına eyt lilerin yük getirdiği gerekçesi ile emeklilik yasasında değişikliğe gidileceği erkekler 65 kadınlar 60 yaşında emekli olacak şekilde düzenleneceği belirtildi.

40 yaşında emekli olan eyt liler emekli maaşı alabilsin diye bizim emeklilik hakkımızın ertelenmesi kabul edilemez.Sesimizi şimdiden çıkaralım.Susmayan eyt liler gibi hakkımızı yedirneyelim.


feridun74
Şef
19 Temmuz 2024 14:52

yanlış üstüne yanlış yapılıyor. bir sorunu çözeceğiz derken başka sorun çıkarılıyor. adalet olmalı, herkese aynı uygulama olmalı. kadın 58 de, erkek 60 emekli olmalı. vekillikten emeklilik iptal edilmeli ve vekil sayyısı 300 e düşürülmeli... kılıçdaroğlu sgk yı batırdı diyenler de sgk yı batırmak üzereler. ya düzeltin yada vatandaş sizi gönderecek

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