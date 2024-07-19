KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


19 Temmuz 2024 14:57
EÜAŞ Yazanlar toplanalım

kim hangi unvanda kaç puanla nereyi tercih etti.


atanamayanaktuer
Aday Memur
19 Temmuz 2024 14:58

Ben 90,983 Diyarbakır ÇÜNGÜŞ memur

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